Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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16.07.2026 00:26:13

T-Mobile Is Finally Retiring Its 2G Network and Urging the Last Stragglers to Upgrade

The last major carrier to turn off its 2G connectivity is offering free 5G-capable phones to customers still holding onto their old handsets.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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