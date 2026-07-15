Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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16.07.2026 00:26:13
T-Mobile Is Finally Retiring Its 2G Network and Urging the Last Stragglers to Upgrade
The last major carrier to turn off its 2G connectivity is offering free 5G-capable phones to customers still holding onto their old handsets.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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15.07.26
|Stabiler Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels unentschlossen (finanzen.at)
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|Pluszeichen in Europa: Schlussendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)