Deutsche Telekom Aktie

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

11.02.2026 14:58:00

T-Mobile sees huge boom in phone subscribers, but here’s why the stock is falling

Investors were looking for more from the wireless carrier when it came to subscriber growth and profit.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Analysen zu Deutsche Telekom AG

05.02.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
27.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
21.01.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
