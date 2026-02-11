Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|
11.02.2026 14:58:00
T-Mobile sees huge boom in phone subscribers, but here’s why the stock is falling
Investors were looking for more from the wireless carrier when it came to subscriber growth and profit.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|05.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|30,63
|1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.