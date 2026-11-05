Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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05.11.2026 19:02:00
T-Mobile trägt erneut ein Erfolgsquartal der Telekom
Trotz eines Erfolgsquartals gerät die T-Aktie unter Druck. Die Probleme liegen in den USA. CEO Tim Höttges verfolgt unterdessen einen Traum weiter.
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