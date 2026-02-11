T-Mobile US-Aktie dennoch stärker: Weniger Mobilfunkkunden als antizipiert

Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US hat im vierten Quartal weniger Mobilfunkkunden gewonnen als erwartet. Im vierten Quartal ist die Zahl der Kunden mit Mobilfunkverträgen um 962.000 gestiegen, wie der zur Deutschen Telekom gehörende US-Mobilfunkkonzern am Mittwoch in Bellevue mitteilt. Analysten hatten hier mit rund 992.000 mehr erwartet. Im Vorquartal hatte das Unternehmen noch rund eine Million Mobilfunkkunden hinzugewonnen.

Der Umsatz stieg von rund 21,9 Milliarden Dollar auf 24,3 Milliarden. Dabei erhöht sich der Serviceumsatz um zehn Prozent auf 18,7 Milliarden Dollar. Bei dem um Sondereffekte und Leasingumsätze bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Core Ebitda) verzeichnet das US-Unternehmen einen Anstieg um sieben Prozent auf 8,45 Milliarden Dollar. Unter dem Strich sank der Gewinn von rund 3,0 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 2,1 Milliarden. Als ein Grund führte das Unternehmen Aufwendungen für Personalmaßnahmen an.

Für das laufende Jahr erwartet der seit November amtierende Konzernchef Srini Gopalan einen bereinigten operativen Gewinn von 37,0 bis 37,5 Milliarden Dollar. 2025 wurden hier 33,9 Milliarden Dollar verbucht. Beim bereinigten freien Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) werden nach rund 18 Milliarden Dollar im Vorjahr nun 18,0 bis 18,7 Milliarden Dollar angepeilt.

T-Mobile US sacken nach Cashflow-Ziel ab und ziehen T-Aktie mit

Die Prognose von T-Mobile US zum freien Barmittelzufluss (FCF) im neuen Jahr hat die Aktie der Telekom-Tochter am Mittwoch belastet. Die T-Mobile US-Aktie notiert im NASDAQ-Handel 2,34 Prozent höher bei 204,10 US-Dollar. Die T-Aktie, die nach den Aussagen der Tochter kurz auf den höchsten Stand seit Anfang September 2025 geklettert war, gab rasch wieder nach. Sie büßte am frühen Nachmittag via XETRA gut ein Prozent ein und zählte so zu den schwächsten Werten im nur leicht tieferen Leitindex DAX.

Aktienexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel sprach von einem leicht negativen Gesamteindruck der US-Tochter. Während die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) in der Mitte der Spanne etwas über den Erwartungen herausgekommen sei, liege die FCF-Prognose darunter. "Das setzt die Aktie derzeit unter Druck."

Details hält er für nötig, was die Umstellung der Prognose für die Netto-Neukunden im Postpaid-Bereich auf Netto-Kontozuwächse betrifft, da dies "etwas irritierend" sei. Ihm zufolge könnte der vom Unternehmen 2026 im Jahresvergleich avisierte Rückgang der Netto-Kontozuwächse im Postpaid-Bereich "durchaus positiv interpretiert werden". Es könnte bedeuten, "dass T-Mobile US in einem zu harten Preiskampf kein Wachstum anstrebt". Das wiederum würde Marge und Free Cashflow (FCF) stützen.

Analyst Sebastiano Petti von JPMorgan hob hervor, dass die von T-Mobile US abgegebenen Jahresprognosen für Ebitda und FCF ihn mit seinen Schätzungen an das obere Ende der vom Unternehmen angegebenen Spannen schiebe.

Insgesamt sprach er von einem gemischten Zahlenwerk, nannte die Aktie aber nach wie vor "ein Top Pick auf der US Equity Analyst Focus List" von JPMorgan, womit Petti sie als besonders aussichtsreich einschätzt. Ebitda- und FCF-Wachstum je Aktie seien nach wie vor branchenführend. T-Mobile habe zudem in Bereichen mit geringer Marktdurchdringung langfristige Chancen für Marktanteilsgewinne im Postpaid-Telefon-Geschäft. Außerdem hob er noch die "robusten mehrjährigen Kapitalausschüttungsprogramme" des Unternehmens hervor. /err/stk

