T-Mobile US-Aktie gibt leicht nach: T-Mobile US stärkt Glasfasernetz mit geplanter Metronet-Übernahme

Die Telekom-Tochter T-Mobile US will ihr Glasfasernetz mit einer weiteren Übernahme ausbauen.

Gemeinsam mit dem Investor KKR ( KKRCo ) will das Telekommunikationsunternehmen mittels Gemeinschaftsunternehmens den Glasfaseranbieter Metronet übernehmen, wie es am Mittwoch in Bellevue (US-Bundesstaat Washington) mitteilte. Dabei will T-Mobile US rund 4,9 Milliarden Dollar für die Hälfte der Anteile am Gemeinschaftsunternehmen sowie das Glasfasergeschäft samt Metronet-Kunden auf den Tisch legen. Das Geschäft soll im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Die T-Mobile-Aktie reagierte nach Bekanntwerden der Nachricht kaum.

Erst Ende April hatte die Telekom-Tochter mit dem Investor EQT ebenfalls ein Gemeinschaftsunternehmen geformt, um den Glasfaseranbieter Lumos zu kaufen. Kritiker bemängelten, dass die Übernahme vergleichsweise nur wenig zusätzliche Kunden bringe. Mitte Mai hatte Telekom-Chef Tim Höttges gesagt, bereits weitere Glasfaser-Übernahmeziele in den USA identifiziert zu haben.

Die Papiere von T-Mobile US verlieren im NASDAQ-Handel zeitweise 0,05 Prozent auf 176,47 US-Dollar.

/ngu/he

BELLEVUE (dpa-AFX)