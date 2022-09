T-Mobile US-Aktie gibt nach: T-Mobile US nimmt Kredit am Anleihemarkt auf

T-Mobile US hat sich am Montag in die Flut großer US-Unternehmen eingereiht, die im September auf dem Anleihemarkt Kredite aufnehmen im Hinblick auf die nächste erwartete große Zinserhöhung durch die US-Notenbank (Fed).

Die dreiteilige Anleiheemission im Volumen von rund 3 Milliarden Dollar kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Neuemissionen auf dem US-Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen in diesem Jahr Daten von Goldman Sachs zufolge der 1-Billion-Dollar-Marke nähern.

In einem am Montag veröffentlichten Bericht erklärte T-Mobile US, dass die frischen Mittel zur Finanzierung des Aktienrückkaufprogramms, für Refinanzierungen und für andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden könnten. In der vergangenen Woche hatte das Unternehmen einen Aktienrückkaufplan im Wert von 14 Milliarden Dollar bekannt gegeben.

Laut Informa Global Markets verzeichnete T-Mobile am Montag eine Nachfrage von rund 13 Milliarden Dollar für seine 10-jährige Anleihe im Volumen von 1,25 Milliarden Dollar, die den Anlegern einen Aufschlag von 185 Basispunkten über dem Zinssatz vergleichbarer US-Anleihen einbringen dürfte. Das war deutlich weniger als die anfänglichen Preisgespräche im Bereich von 220 Basispunkten.

T-Mobile reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

Die T-Mobile-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 2,87 Prozent tiefer bei 140,98 US-Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)