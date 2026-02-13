T-Mobile US: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

T-Mobile US hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 1,88 USD. Im letzten Jahr hatte T-Mobile US einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat T-Mobile US mit einem Umsatz von insgesamt 24,33 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,26 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2,03 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 24,14 Milliarden USD gesehen hatten.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 9,72 USD gegenüber 9,66 USD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 88,31 Milliarden USD – ein Plus von 8,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem T-Mobile US 81,40 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 9,84 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 88,15 Milliarden USD gerechnet.

