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01.05.2026 06:31:29
T-Mobile US hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
T-Mobile US äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 97,53 ARS. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 82,52 ARS je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32 765,93 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22 045,84 Milliarden ARS in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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