T-Mobile US hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

T-Mobile US äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 97,53 ARS. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 82,52 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32 765,93 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22 045,84 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at