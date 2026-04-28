T-Mobile US Aktie

T-Mobile US für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.04.2026 22:08:30

T-Mobile US, Inc. Announces Fall In Q1 Profit

(RTTNews) - T-Mobile US, Inc. (TMUS) revealed a profit for first quarter that Dropped, from last year

The company's earnings came in at $2.50 million, or $2.27 per share. This compares with $2.95 million, or $2.58 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 10.6% to $23.10 billion from $20.88 billion last year.

T-Mobile US, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.50 Mln. vs. $2.95 Mln. last year. -EPS: $2.27 vs. $2.58 last year. -Revenue: $23.10 Bln vs. $20.88 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu T-Mobile US

mehr Nachrichten