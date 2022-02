T-Mobile US mit Top-Ausblick: Aktie springt hoch - Deutsche Telekom profitiert

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen nach US-Börsenschluss wird die Aktie von T-Mobile US derzeit rund sieben Prozent höher gehandelt. Grund für den Kurssprung ist vor allem der starke Ausblick der Telekom-Tochter. Auch die deutsche Mutter profitiert und führt im frühen Handel den DAX an.Wegen hoher Kosten ist der Nettogewinn von T-Mobile US im Schlussquartal 2021 gegenüber dem Vorjahr zwar um 44 Prozent auf 422 Millionen Dollar eingebrochen. Die Erlöse legten dagegen um gut zwei Prozent auf 20,8 Milliarden Dollar zu. Besonders wichtig: 844.000 neue Telefonverträge hat der Konzern unter eigener Marke abgeschlossen, das waren deutlich mehr als im Vorjahr.Für Euphorie an den Börsen sorgte aber vor allem der Ausblick. T-Mobile US erwartet einen Zuwachs von insgesamt 5,5 Millionen neue Kunden und übertraf damit die Erwartungen deutlich. Nach vorsichtigen Aussagen zum Kundenwachstum zuletzt kam dies bei den Anlegern umso besser an.