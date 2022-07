T-Mobile US mit Verlust im 2. Quartal - Fusionsbedingte Kosten belasten

Von Emily Bary und Alex Harring

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Mobilfunkanbieter T-Mobile US hat im zweiten Quartal 2022 rote Zahlen geschrieben. Wie die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom mitteilte, lief im Berichtszeitraum ein Nettoverlust von 108 Millionen US-Dollar oder 9 Cent je Aktie auf, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 978 Millionen Dollar oder 78 Cent je Anteilsschein zu Buche gestanden hatte. T-Mobile US begründete den Verlust mit außerordentlichen Posten: fusionsbedingte Kosten von 1,3 Milliarden Dollar, Wertminderungsaufwendungen von 358 Millionen und 300 Millionen Dollar für die Beilegung eines Rechtsstreits im Zusammenhang mit dem Cyberangriff im vergangenen Jahr.

Das EBITDA steigerte T-Mobile US leicht auf 7,0 von 6,9 Milliarden Dollar, wohingegen Analysten lediglich mit 6,8 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Der Gesamtumsatz ging auf 19,7 von 20,0 Milliarden Dollar zurück. Hier hatten Analysten einen leichten Zuwachs auf 20,1 Milliarden Dollar veranschlagt. T-Mobile meldete für das zweite Quartal zudem einen Nettozuwachs von 723.000 Postpaid-Kunden.

Mit Blick auf das Gesamtjahr geht die T-Mobile US Inc nun von einem Nettozuwachs an Postpaid-Kunden um 6,0 bis 6,3 Millionen aus nach bislang in Aussicht gestellten 5,3 bis 5,8 Millionen. Beim freien Cashflow prognostiziert T-Mobile nun 7,3 bis 7,6 (zuvor 7,2 bis 7,6) Milliarden Dollar. Die Synergien aus der Fusion mit Sprint sieht die Telekom-Tochter nun bei 5,4 bis 5,6 Milliarden Dollar, nachdem sie bisher 5,2 bis 5,4 Milliarden Dollar erwartet hatte.

