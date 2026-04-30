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30.04.2026 06:31:29
T-Mobile US präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
T-Mobile US veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,11 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte T-Mobile US einen Umsatz von 20,89 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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