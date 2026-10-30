T-Mobile US: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

T-Mobile US lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,41 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,58 Milliarden USD – ein Plus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem T-Mobile US 21,96 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at