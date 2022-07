T-Mobile US: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

T-Mobile US hat sich am 27.07.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,090 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19,70 Milliarden USD – eine Minderung von 1,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19,95 Milliarden USD eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,217 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 20,10 Milliarden USD gesehen.

Redaktion finanzen.at