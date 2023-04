T-Mobile US verdient trotz niedrigeren Umsätzen deutlich mehr

Von Will Feuer

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Mobilfunkanbieter T-Mobile US hat im ersten Quartal trotz etwas niedrigeren Umsätzen deutlich mehr verdient und die Gewinnerwartungen übertroffen.

Wie die Tochter der Deutschen Telekom mitteilte, lag der Nettogewinn bei 1,94 Milliarden US-Dollar bzw. 1,58 Dollar je Aktie, verglichen mit 713 Millionen Dollar oder 0,57 Dollar je Aktie im Vorjahr. Analysten hatten laut Factset mit einem Gewinn von 1,27 Dollar je Anteilsschein gerechnet. Der Umsatz sank jedoch um 2,4 Prozent auf 19,63 Milliarden Dollar. Analysten hatten hier 19,83 Milliarden Dollar prognostiziert.

In den ersten drei Monaten des Jahres konnte T-Mobile US 538.000 seiner lukrativsten Anschlüsse - Postpaid-Telefonkunden - hinzugewinnen, was jedoch unter den 548.000 liegt, die von Analysten erwartet wurden. Zudem ist es der niedrigste vierteljährliche Zuwachs, den T-Mobile seit Beginn der Pandemie verzeichnet hat. T-Mobile verzeichnete auch einen Zuwachs von 523.000 Festnetz-Internetkunden, gegenüber 338.000 im Vorjahr.

Zudem wurde die Prognose für den Nettozuwachs an Postpaid-Kunden für 2023 von 5,0 bis 5,5 Millionen auf 5,3 bis 5,7 Millionen angehoben. 2022 lag diese Zahl bei 6,4 Millionen. In den vergangenen zwei Jahren war T-Mobile US mit seinen Kundenzuwächsen in der Mobilfunkbranche meist führend.

