13.02.2026 06:31:29

T-Mobile US vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

T-Mobile US hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 81,86 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 77,82 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 34 969,79 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21 858,05 Milliarden ARS umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 366,80 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 268,02 ARS erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat T-Mobile US mit einem Umsatz von insgesamt 109 983,34 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 74 535,91 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 47,56 Prozent gesteigert.

