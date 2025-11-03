|
T Rowe Price Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
T Rowe Price Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,64 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,04 Prozent auf 1,89 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
