T Rowe Price Group legte Quartalsergebnis vor

T Rowe Price Group hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,93 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,82 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,24 USD beziffert. Im Vorjahr hatte T Rowe Price Group 9,15 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 7,31 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,09 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at