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03.08.2026 06:31:29
T Rowe Price Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
T Rowe Price Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,88 USD gegenüber 2,24 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,68 Prozent auf 1,91 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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