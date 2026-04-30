T. Rowe Price Group Aktie

T. Rowe Price Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 13:18:51

T. Rowe Price Group Q1 Profit Rises

(RTTNews) - T. Rowe Price Group (TROW) announced earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $498.2 million, or $2.23 per share. This compares with $490.5 million, or $2.15 per share, last year.

Excluding items, T. Rowe Price Group reported adjusted earnings of $562.0 million or $2.52 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.3% to $1.857 billion from $1.764 billion last year.

T. Rowe Price Group earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $498.2 Mln. vs. $490.5 Mln. last year. -EPS: $2.23 vs. $2.15 last year. -Revenue: $1.857 Bln vs. $1.764 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu T. Rowe Price Group Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu T. Rowe Price Group Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

T. Rowe Price Group Inc. 87,69 2,07% T. Rowe Price Group Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01.05.26 /nachrichten/aktien/kw-18-die-gewinner-und-verlierer-der-atx-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036066256
01.05.26 /nachrichten/aktien/april-2026-das-sind-die-besten-und-schlechtesten-dax-aktien-1036066225
30.04.26 /nachrichten/aktien/april-2026-so-performten-die-atx-aktien-im-vergangenen-monat-1036066215
26.04.26 /nachrichten/rohstoffe/gold-oel-&-co-in-kw-17-die-tops-und-flops-unter-den-rohstoffen-1036037712
26.04.26 /nachrichten/devisen/bitcoin-ether-&-co-in-der-vergangenen-woche-wochenbilanz-der-kryptowahrungen-in-kw-17-1036037710

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen