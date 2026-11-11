T Rowe Price Reports $1.83 Trillion In AuM

(RTTNews) - On Wednesday, T. Rowe Price (TROW) reported $1.83 trillion in assets under management at the end of October 2026, with net outflows of $10.8 billion during the month.

Total Assets under management in October 2026 dropped to $1.83 trillion from $1.86 trillion in the previous month.

T. Rowe Price is a global asset management firm managing $1.83 trillion in client assets as of October 31, 2026, with about two-thirds related to retirement.

The company has over 85 years of investment experience and provides research-based investment and retirement solutions to clients worldwide.

On Nasdaq, the shares are trading at $11.40 in the after hours. The shares closed Wednesday's trading 0.19 percent down.