T. Rowe Price Group Aktie
WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088
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11.11.2026 22:14:09
T Rowe Price Reports $1.83 Trillion In AuM
(RTTNews) - On Wednesday, T. Rowe Price (TROW) reported $1.83 trillion in assets under management at the end of October 2026, with net outflows of $10.8 billion during the month.
Total Assets under management in October 2026 dropped to $1.83 trillion from $1.86 trillion in the previous month.
T. Rowe Price is a global asset management firm managing $1.83 trillion in client assets as of October 31, 2026, with about two-thirds related to retirement.
The company has over 85 years of investment experience and provides research-based investment and retirement solutions to clients worldwide.
On Nasdaq, the shares are trading at $11.40 in the after hours. The shares closed Wednesday's trading 0.19 percent down.
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