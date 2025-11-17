T Stamp A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

T Stamp A hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,72 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,050 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 70,59 Prozent auf 0,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at