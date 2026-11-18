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18.11.2026 06:31:28
T Stamp A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
T Stamp A gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
T Stamp A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,720 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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