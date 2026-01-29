T T: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

T T hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 28,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 405,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 565,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at