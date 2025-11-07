T T stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

T T äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,91 Prozent zurück. Hier wurden 456,7 Millionen INR gegenüber 543,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at