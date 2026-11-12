TECO Energy Aktie
WKN: 857240 / ISIN: US8723751009
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12.11.2026 12:11:15
T1 Energy Inc. Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - T1 Energy Inc. (TE) revealed Loss for third quarter of -$41.555 million
The company's bottom line totaled -$41.555 million, or -$0.14 per share. This compares with -$140.82 million, or -$0.87 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 6.6% to $196.59 million from $210.52 million last year.
T1 Energy Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$41.555 Mln. vs. -$140.82 Mln. last year. -EPS: -$0.14 vs. -$0.87 last year. -Revenue: $196.59 Mln vs. $210.52 Mln last year.
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