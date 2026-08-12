T1 Energy Q2 Loss Widens From Higher Expenses, Shares Up In Pre-Market

(RTTNews) - On Wednesday, T1 Energy Inc. (TE), solar modules and cells solutions provider, reported wider loss in the second quarter of 2026 due to higher expenses.

Net loss attributable to the shareholders widened to $44.53 million from $32.80 million in the same quarter last year. Net loss per share was $0.16 compared to $0.21 in the previous year.

Total operating expenses went up to $71.88 million from $64.12 million last year.

Adjusted EBITDA in the second quarter rose to $10.66 million from $0.67 million in the prior year.

Total net sales for the period increased to $250.13 million from $132.77 million in the previous year.

Looking ahead, T1 expects the run rate of production in third and fourth quarters will exceed second quarter production and believes 2026 production will fall within the higher end of its previously disclosed 2026 production range of 3.1 - 4.2 GW.

On the NYSE in the pre-market activity, the shares were trading 3.19 percent higher at $5.64, after closing Tuesday's trading 3.01 percent up.

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