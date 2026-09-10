LGL Systems Acquisition a Aktie

LGL Systems Acquisition a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QMLF / ISIN: US50201G1067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.09.2026 16:07:59

T3 Defense Secures $1.3 Mln Power Generation Contract From Israel For Air-Defense; Shares Up

(RTTNews) - On Thursday, T3 Defense, Inc. (DFNS), a defense company that acquires and operates mission-critical defense businesses involved in national security programs, announced that its subsidiary, Rimon Agencies Ltd. has secured a purchase order valued at approximately $1.3 million, from an Israeli defense prime contractor.

Rimon will supply engineered power-generation systems for a European production line supporting a critical air-defense system.

The equipment will be built according to the main contractor's specifications and the needs of large-scale defense production. It will be delivered to the customer's production facility in Europe. This is Rimon's first purchase order related to European air-defense production, highlighting demand for its power-generation systems in the defense industry.

Europe's continued investment in air defense is expected to increase demand for defense-related equipment. This order shows that demand, with Rimon supplying power-generation systems for an air-defense production line in Europe. The deal also gives Rimon an opportunity to enter the European air-defense supply chain and benefit from long-term demand.

On the Nasdaq, the shares were trading 4.56 percent up at $10.13.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LGL Systems Acquisition Corp Registered Shs -A-

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu LGL Systems Acquisition Corp Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen