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25.11.2026 06:31:29
T3 Defense: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
T3 Defense lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 30,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das T3 Defense ein Ergebnis je Aktie von -252,500 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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