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20.08.2026 06:31:29
T3 Defense zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
T3 Defense hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
T3 Defense hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 173,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 67,50 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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