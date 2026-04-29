Linear Technology Aktie
WKN: 872629 / ISIN: US5356781063
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29.04.2026 14:03:40
T4 Capital-Gründer: Erfolge verlaufen selten linear
Sie sind stolz auf ihre gemeinsame Reise, die sie mit dem Aufbau von T4 Capital erleben durften. Als Freunde ein Unternehmen aufzubauen ist für sie das non-plus-ultra Set-up. Im Interview sprechen Tim Stingelin und Fabio Cavelti von T4 Capital über das beste an ihrem Beruf und unerfüllte Träume.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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