|
26.11.2025 06:31:28
Ta Ann stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ta Ann präsentierte in der am 25.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde mit 0,17 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,170 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,38 Prozent auf 502,2 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 467,6 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!