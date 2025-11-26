Ta Ann stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ta Ann präsentierte in der am 25.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde mit 0,17 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,170 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,38 Prozent auf 502,2 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 467,6 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at