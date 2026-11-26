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26.11.2026 06:31:29
Ta Ann stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ta Ann präsentierte in der am 25.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 MYR je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Ta Ann mit einem Umsatz von insgesamt 647,2 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 502,2 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 28,88 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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