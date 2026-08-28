Ta Ann zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ta Ann präsentierte am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 MYR gegenüber 0,120 MYR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,91 Prozent auf 501,4 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 432,6 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at