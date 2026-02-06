|
Tae Kwang Industrial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tae Kwang Industrial veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 17505,83 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 136173,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 410,11 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 486,46 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 58440,48 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Tae Kwang Industrial 254899,00 KRW je Aktie verdient.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 2 121,86 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1 827,44 Milliarden KRW.
