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18.05.2026 06:31:29
Tae Kwang Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Tae Kwang Industrial lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33614,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 89112,00 KRW erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 533,31 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 507,50 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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