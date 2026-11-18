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18.11.2026 06:31:28
Tae Kwang Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Tae Kwang Industrial veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 115022,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -3937,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 781,80 Milliarden KRW – ein Plus von 75,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tae Kwang Industrial 445,20 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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