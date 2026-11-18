Tae Kwang Industrial veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 115022,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -3937,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 781,80 Milliarden KRW – ein Plus von 75,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tae Kwang Industrial 445,20 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at