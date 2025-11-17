Tae Kwang Industrial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tae Kwang Industrial hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3937,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 15138,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,43 Prozent auf 445,20 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 526,45 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at