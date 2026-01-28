28.01.2026 06:31:29

Tae Kyung Chemical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tae Kyung Chemical veröffentlichte am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 78,19 KRW gegenüber 118,00 KRW im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,52 Milliarden KRW – eine Minderung von 9,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,12 Milliarden KRW eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 560,62 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Tae Kyung Chemical ein Gewinn pro Aktie von 1113,00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 13,74 Prozent auf 61,35 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte Tae Kyung Chemical 71,12 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

