Tae Kyung Chemical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tae Kyung Chemical präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 149,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 198,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,96 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 15,77 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at