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19.11.2026 06:31:28
Tae Kyung Chemical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Tae Kyung Chemical äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -77,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 168,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Tae Kyung Chemical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,42 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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