Tae Kyung Industrial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tae Kyung Industrial veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 541,00 KRW, nach 216,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 240,70 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 209,72 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at