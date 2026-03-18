18.03.2026 06:31:28

Tae Kyung Industrial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tae Kyung Industrial lud am 16.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 166,00 KRW, nach 281,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 199,71 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 160,00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 801,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 974,00 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 777,10 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Tae Kyung Industrial einen Umsatz von 675,69 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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