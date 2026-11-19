Tae Kyung Industrial hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 203,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Tae Kyung Industrial 280,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 234,38 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 198,40 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at