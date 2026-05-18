Tae Kyung Industrial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tae Kyung Industrial hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 312,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 139,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 206,16 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 169,26 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at