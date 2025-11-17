Tae Won Mulsan präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tae Won Mulsan hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38,00 KRW erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tae Won Mulsan 5,00 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 112,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,36 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at