11.02.2026 06:31:28
Tae Won Mulsan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Tae Won Mulsan lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 356,99 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 45,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 3,17 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 6,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,96 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -307,860 KRW. Im Vorjahr waren 2382,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 14,86 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 11,57 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
