Tae Won Mulsan: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tae Won Mulsan hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 67,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 28,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,74 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,71 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at