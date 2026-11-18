Tae Won Mulsan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Tae Won Mulsan einen Gewinn von 9,00 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,93 Prozent auf 3,91 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,00 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at