Tae Yang Metal mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tae Yang Metal lud am 09.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 202,31 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -47,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Tae Yang Metal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 155,04 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 151,10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 86,74 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 66,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Tae Yang Metal mit einem Umsatz von insgesamt 620,17 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 620,02 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 0,02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at